Rregulli i ri i Big Brother: Nuk do lejohet më seksi - Revista Lady Albania

05 Janar 2017

Emisioni “Big Brother” është ndër reality show më të ndjekur në vendin tonë.

Dhe përveç skenave të ndryshme të jetës së përditshme, në këtë show nuk kanë munguar as skenat e seksit mes banorëve.

Por Arbana Osmani në një intervistë të dhënë për “Pasdite në Top Channel” ka zbuluar një rregull të ri të sezonit të ri të Big Brother, duke thënë se:

“Këtë vit, me sa di unë, nuk do të lejohen njerëzit që të kryejnë seks në Big Brother, është rregull i padiskutueshëm. Nëse thyhet, ata do të përjashtohen”.