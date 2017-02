Rita Ora dhe Justin Bieber bashkë?? - Revista Lady Albania

08 Shkurt 2017

Dyshja e këngëtarëve Rita Ora dhe Justin Bieber gjithnjë janë përfolur për një romancë mes tyre.

Por kësaj rradhe mediat e huaja po aludjnë për një bashkëpunim të mundshëm muzikor mest të dyve.

Ky lajm u përhap me shpejtësi marramendëse pas pubikimit të një video në snapchat ky dyshja ishin duke kënfuar së bashku këngën “All My Life by K-Ci and JoJo” dhe ku Justin ishe duke luajtur në piano.

Të shohim më tej nëse vërtetë do të ketë një bashkëpunim të shumëpritur mest të dybe, i cili mund të kthehet në një hit botëror.