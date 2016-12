“Mori fund”: Blac Chyna ndahet me Bob Kardashian dhe boshatis totalisht shtëpinë e tij - Revista Lady Albania

19 Dhjetor 2016

Nuk kanë kaluar shumë ditë prej debatit të motrave Kardashian me Blac Chyna lidhur me abuzimin e saj me mbiemrin Kardashain dhe betejës ligjore të motrave të cilat pretendojnë se Chyna kërkon të përfitojë nga emir dhe fama e tyre. Lexoni ketu

Por me sa duket motrat Kardashian paskan pasur të drejtë pasi shumë shpejtë erdhi fundi i lidhjes mes Blac Chyna dhe Bob Kardashian, lidhje nga e cila ata kanë së bashku edhe një vajzë një muajshe.

Skandali fillimisht u bë publik pasi u hakua instagram i Blac Chyna kur dolën në dritë disa nga mesazhet e saj dhe komentet ndaj bashkëshortit të saj Bob, të cilën ajo e kishte quajtur “përtac” “ të shëndosh” dhe “të pasigurt”.

Bob ka ndarë me fansat e tij zhgënjimin për këtë ndarje duke thënë se “ai i ka dhënë asaj gjthçka që kishte” dhe ka treguar pamje se si ajo ka boshatisur gjthë shtëpinë e tij, ka marrë me vete fëmijën e tyre 1 muajsh dhe se madje edhe frigoriferin e kishte lënë totalisht bosh.

Nga ana tjeter,Chyna bëri publike përmes Instagram se lidhja mest tyre “Ka marrë fund” duke shkruajtur edhe një letër të gjatë ku shpjegonte se Bob sipas saj “është i sëmurë mendor” dhe se ka nevojë të kurohet.

Burimi: Daily Mail