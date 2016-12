Kjo aktore hollivudiane ka dhënë gafën më të madhe lidhur me vdekjen e George Michael - Revista Lady Albania

26 Dhjetor 2016

Ylli i muzikës pop, Gerge Michael ka ndërruar jetë mbrëmjen e së Djelës dhe nuk kanë munguar ngushëllimet nga ana e artsitëve të këngëtarit të famshëm.

Por aktorja Sarah Michelle Gellar spikati në mënyrë të veçantë në mediat botërore për shkak të një gafe të të saj në "Twitter", pasi e ka ngatërruar këngëtarin George Michael me Boy Beorge.

Në statusin e saj në Twitter ajo shkruajti:

"Vërtet dëshiron të më lëndodh? (Duke iu referuar këngës së Boy Georgre'Do u really ëant to hurt me')". U prehsh në paqe Boy George. Kam qenë një nga fanset e tua më të mëdha"

Menjëherë pas këtij statusi, nuk kanë munguar reagimet e ndjekësve të saj të cilët kanë shkruar se nuk ka ndërruar jetë Boy George por George Michael.

Pas këtyre reagimeve, Aktorja amerikane e ka fshirë menjëherë postimin e saj pas kësaj gafe, dhe ka shkruar një postim tjetër:

"Po aq e pikëlluar kur merr informacionin e vërtetë. U prehsh në paqe George Michel. Faleminderit të gjithëve për informacionin,

Gjithashtu më pas aktorja ka shkruar edhe një status tjetër ku shkruan se:

“Unë e di shumë mirë dallimin mes Boy George por George Michael, por e dëgjova gabim”

Burimi: US Magazine