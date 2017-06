Kim befason sërish: foto e nxehtë para pasqyrës - Revista Lady Albania

08 Maj 2017

Kim Kardashian ka tërhequr sërish vëmëndjen e mediave përmes një fotoje të re të publikuar në snapchat.

Me paruke ngjyrë rozë dhe me të brendshme me të njëjtën ngjyrë, ajo ka pozuar para pasqyrës, teksa ka heshur sipër edhe një pallto.

Kjo foto ka rënë shumë në sy dhe ka nxjerrë sërish në pah format e saj bomastike dhe linjat e saj sexy.