Kim Kardashian së shpejti me filmin më dramatik të grabitjes në Paris - Revista Lady Albania

07 Janar 2017

Kim Kardashian ende nuk e ka rrimarë veten plotësisht nga grabitja e saj në Pris në Tetor të vitit të kaluar.

Ajo është shfaqur së fundmi në një trailer të episodit të ardhshëm të esmionit të famshmëm “Keeping Up With Kardashians” ku Kim është duke ju rrëfyer motrës së saj Khloe, përsa i pëkret incidentit të Tetorit.

Në këtë trailer Kim përmes lotëve, Kim thotë: “A do të më gjuanin në kokë?! Nuk kishte asnjë rrugë shpëtimi!”.

Episodi pritet të jetë një nga më dramatikët e të gjithë kohërave të “Keeping Up With Kardashians”, ku përveçse do të flitet rreth rrëmbimit të Parisit, Kim e motrat e saj do të tregojnë të fshehta edhe të skandalit më të fundit të ndarjes së vëllait të tyre me Blac Chyna.