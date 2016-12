Këngëtari shqiptar dhunohet dhe kërkon urdhër mbrojtjeje nga bashkëshortja - Revista Lady Albania

15 Dhjetor 2016

Ashtu sikurse pjesa tjetër e shoqërisë, edhe njerëzit e artit dhe të kulturës nuk janë imunë ndaj dhunës në familje.

Një histori dhune në familje është piblikuar së fundmi nga “Vip Pages” i “Gazeta Shqiptare”, e cila ka sjellë rastin e dhuëns në familje mes dy artistëve të njohur: Sajmir Çilit, kantautor i njohur dhe Suela Kalasë, këngëtare.

Siç raporton Gazeta, çifti i është drejtuar organeve kompetente me një kallëzim për njëri¬tjetrin për dhunë, e cila ka çuar gjithashtu çiftin të kërkojnë divorcin dhe aktualisht ndidhen në fazën e divorcit.

Siç raporton “Gazeta Shqiptare”, Bëhet me dije se në prani të forcave të rendit, këngëtarja, në gjaknxehtësi e sipër i ka qëlluar një shuplakë Sajmirit. Nisur nga kjo këngëtari ka bërë një kërkesë për urdhër mbrojtjeje.

Dhe është zbardhur gjithashtu padia e Çilit kundrej ish bashkëshortes:

“Në seancën e datës 04.05.2016, pala e paditur Sajmir Çili nënshkroi një deklaratë dorëshkrim para gjykatës, sipas së cilës: “Unë i nënshkruari SajmirFlamur Çili deklaroj para gjykatës se Suela bashkë me vajzën të vijë të banojë në banesë, të cilën do ta modifikojmë secilën me nga një hyrje më vete në shkallë, duke kryer dy ndarje më vete. Derisa të bëhet pjesëtimi ligjor i apartamentit, unë do të banoj në studio, e cila ka edhe një tualet dhe do të përdor derën kryesore, ndërsa nga ana e Suelës të përdoret pjesa tjetër e apartamentit, duke hapur derë në shkallë, konform ligjit. Unë premtoj që nuk do ta shqetësoj Suelën dhe vajzën Isea derisa të përfundojë zgjidhja e martesës dhe pasojat e saj, dhe me pushimin nga ana e Suelës e urdhrit të mbrojtjes, unë do të paraqitem në prokurori të tërheq kallëzimin penal që kam bërë kundrejt Suelës në ngarkim të saj, pasi dua që konflikti midis nesh të mos vazhdojë më dhe të mbyllet njëherë e mirë”.

Dhe tashmë çiftit nuk i mbetet gjë tjetër veçse të presë vendimin e gjykatës për divorcin ligjor mes tyre.