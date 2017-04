Genta Ismaili vjen me një set shumë të nxehtë fotografik

19 Mars 2017

Këngëtarja e famshme Genta Ismaili ka dhënë së fundmi një intervustë për emisionin Prive, ku ka rrëfyer një ditë nga rutina e saj e ngarkuar si dhe ka treguar planet e saj të reja muzikore.

Gjithashtu Prive ka qënë i pranishëm edhe në realizimin e një seti bombastik fotografik të realizuar me Veton Osmanin i cili edhe i paraprin projektit të ri të këngëtares.

E ky set fotografik i cili akoma nuk është publikuar duket se do mbahet mend gjatë. Kjo për faktin se këngëtarja do të vij jashtëzakonisht e nxehtë me plan të parë pasi Genta Ismaili nxjerrë gjoksin e saj komplet.