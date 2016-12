Çfarë ka ndodhur me aktoren e famshme Kristen Stewart? - Revista Lady Albania

16 Dhjetor 2016

Aktorja e famshme Kristen Stewart, është fotografuar së fundmi nga paparacët me shumë shenja të nxira në trup dhe fytyrë.

26 vjeçarja është parë së bashku me modelen Stella Maxwell, e cila mendohet se është e dashura se saj e re, me gjunjtë e vrara, duke mos u munduar fare ti fsheje dhe e veshur me pantallona shumë të shkurtra.

Ndërkohë edhe në fytyrë Kristen kishte disa shenja të zeza, të cilat ishin të dukshme pavarësisht se aktorja ishte munduar ti fshihte disi përmes syzeve.

Burimi: Daily Mail