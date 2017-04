Bashkëshorti i Nora Istrefit: “E përshpejtuam martesën që Nora të fitonte nënshtetësinë amerikane” - Revista Lady Albania

06 Prill 2017

Robert Berisha, bahkëshorti i këngëtares së njohur Nora Istrefi, ka qënë I ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku ka rrëfyer shumë secrete nga jeta e tyre familjare dhe jo vetëm.

Ai ka zbuluar se ata ishin kurorëzuar shumë kohë më parë dhe për këtë askush nuk kishte ditur gjë. Një histori që nisi 8 vjet më parë, pas kthimit nga Amerika të Robertit, ishte celebruar tashmë.

Roberti tha: “Ne kemi qenë të kurorëzuar, sepse unë jam nënshtetas amerikan. U ktheva pas tre viteve nga Amerika, pastaj u njoha me Norën. Para dasmës, ne ishim kurorëzuar, por kurrkush s’e ka ditur. Meqenëse unë jam nënshtetas amerikan, e shpejtuam celebrimin, me qëllim që Nora të përfitonte dokumentet që edhe ajo të merrte nënshtetësinë…”,

Duke shtuar se: “ me gjithë nxitimin, Nora akoma nuk i ka përfituar dokumentet amerikane “Nora nuk i ka përfituar akoma, kanë ndërruar ligjet. Duhet të jetosh atje të paktën një vit, në mënyrë që ta përfitosh….”

Gjithashtu gjatë emisionit Roberti rrëfeu edhe për marrdhëniet e vëllait të tij Patrik me Tuna Sejdin dhe i pyëtur për një rivalitet mes kunatave, ai tha se keto i përkasin së kaluarës dhe se fëmijët e vegjël i kanë afruar më shumë vëllezëit dhe bashkëshortet e tyre në takimet familjare.