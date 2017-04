Si ti shtoni ngjyra dhe stil garderobës tuaj këtë pranverë me Springfield?

20 Mars 2017

Pranvera tashmë ka trokitur dhe është periudha ideale për të rifreskuar garderobën me tendencat më të reja të modës të kësaj stine plot gjallëri.

Brandi i mirënjohur ndërkombëtar spanjol Springfield, pjesë e Fashion Group Albania, na sugjeron disa mënyra kombinimesh për ta bërë shumë unik dhe plot kolorit veshjen tuaj në këtë sezon kaq të ngrohtë, plot diell dhe gjelbërim.

Ja cila janë sugjerimet që na jep Springfield për një garderobë ideale pranverore:

1. Silleni pranverën në garderobën tuaj përmes ngjyrave të reja dhe këmishave me dizajn me viza

Pranvera është koha të filloni të guxoni me ngjyrat, prandaj si për femrat ashtu dhe për meshkujt sugjerohen këmishat me ngjyra më të çelura me dizajne me viza, të cilat janë shmë trendy në këtë sezon.

2. Sillni aromën dhe ngjyrat natyrale të tokës në veshjen tuaj

Për një stil sa më natyral pranveror, për meshkujt sugjerohen ngjyrat neutrale të gjelbërta, ndërsa femrat mund të shtojnë motive florale orientale në një veshje casual.

3. Kombinoni ngjyrat përmes stilit Color Block

Veshje ku ndërthyren disa blloqe ngjyrat të cilat bëjnë kontrast është shumë trendy edhe për këtë sezon si për femrat ashtu edhe për meshkujt.

4. Ndihuni sa më komodë dhe në harmoni me veshjen dhe stilin tuaj

Komoditeti është ndër pikat më kryesore të këtij koleksioni të ri Springfield, I cili thekson rehatinë dhe harmoninë e ngjyrave dhe kombinimeve.

5. Shtoni motive florale për t’u ndjerë sa më pranë natyrës

Pranvera nuk mund të konsiderohet pa lulet, prandaj ato nuk duhet të mungojnë as në veshjen tuaj këtë sezon.

Veshjet e koleksionit të ri pranverë 2017 të SPRINGFIELD mund ti gjeni në dyqanin Springfield në TEG, Tiranë.