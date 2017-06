Pushimet erdhëëën.... Ja cila është gjëja e parë që të duhet për udhëtimin e ëndërruar! - Revista Lady Albania

11 Qershor 2017

Vera asociohet gjithnjë me pushimet, me detin, rërën dhe sigurisht me udhëtimet dhe aventurat qe ti pret nga udhëtimet e tua ....

Nesë je duke planifikuar disa pushime të shpejta në fundjavë apo pushimemë ntë gjata në vendin tënd të preferuar, e para gjë që të shkon në mëndje është Valixhja dhe paketimi i gjërave qe do të duhet të kesh me vete...

Dhe ne e dimë se bërja gati e valixhes është në përgjithësi shumë stresuese pasi ti nuk di cfarë të marrësh me vete dhe nëse do ti nxëjë valixhja qe ke të gjitha sendet që ke për zemër??

Prandaj në këto momente ti mendon "Ah sikur kjo valixhe të ishte më e madhe ose sikur të mos rëndonte kaq shumë qe të mund të merrja me vete çdo gje që kisha planifikuar...

Oh , të heq dore nga ai fustani i bardhe aq i bukur ,po nga kostumet që morem qëllimisht të dy njësoj , oooo ky eshte një makth i vertete"

Por qetësohu, ka një zgjidhje për të gjithë ju që adhuroni udhëtimet...pasi pavarësisht destinacionit që keni , marka italiane e njohur Carpisa, pjesë e Fashion Group Albania, që prej vitit 2001, ka gjithmonë zgjidhjen e valixhes dhe çantës perfekte të udhetimit.

Këtë vit Carpisa prezanton valixhen #GoTech, me një dizajn tëresisht modern, super e organizuar dhe me më tepër hapësirë.

Valixhja e teknologjise së fundit e cila mund të dizenjohet sipas dëshirës tuaj.

Valixhja #GoTech është Ultra rezistente kundër përplasjeve dhe gërvishtjeve në çfarëdo lloj kushtesh që garanton rehati maksimale gjatë udhetimeve tuaja.

Me rrota që nuk bejne zhurmë, levizje 360 gradë dhe të çmontueshme me nje rrotullim të vetëm.

“100% made in Italy” GoTech ka të përfshire sistemin e sigurisë së lartë TSA dhe gjendet ne 3 përmasa e 4 ngjyra të ndryshme në dyqanet CARPISA.

Zbuloni nga afer sekretet e supervalixhes #GoTech diten e mërkurë, dt 14 Qershor në dyqanin Carpisa në rrugën “M.Shyri” ku eksluzivisht për prezantimin e kësaj linje në një event që do t’ju bejë te ndiheni sikur të ishit në Itali , do të keni mundesinë të beni tuajat të gjtha modelet e valixheve me 30% ULJE ,ndersa çantat e udhëtimit e gjithë akesorët e tjerë me ofertën deri në -50% ULJE

Dhe nga 15 qershori jeni gati të filloni aventurat tuaja verore në prakticitetin dhe sigurinë që kishit ëndërruar gjithmonë ....