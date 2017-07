Po kërkon një stil “Cool & Chic”? Ja 6 kombinimet më trendy të verës - Revista Lady Albania

30 Maj 2017

Je në kërkim të një look krejt të ri “Cool & Chic” për ketë sezon të ri veror por ende nuk di se çfarë ja vlen të shtosh të garderobën tënde??

Në këtë artikull ne jemi frymëzuar nga koleksioni më i ri i “Mango”, Brandit aq të dashur për ne femrat, ku kemi përzgjedhur disa nga veshjet dhe kombinimet më trendy, të cilat do të doje ti kishe të tuat menjëherë.

Janë veshje me një stil shumë unik dhe elegant, të cilat të bëjnë të ndihesh e lirë, e pavarur, aventuriere, me vetëbesim dhe njëkohësisht të ndihesh shumë komode ashtu siç ta ka ënda në verë…

Ja 6 këshillat tona për ty për kombinime shumë të veçanta:

1. Kombino dizajnet me viza me ngjyrën e verdhë

Eshtë një kombinim për vajzat me shumë stil dhe që nuk kanë frikë të guxojnë dhe të shtojnë kolorit dhe trendet më të reja në veshjet e tyre.

2. Kombino ngjyrën e purpurt me të bardhën

Janë dy ngjyra shumë “In” në këtë sezon dhe një palë pantalona ose Fund me bel të lartë, me kanatjere ose bluzë me ngjyrë të bardhë do të ishin një zgjidhje perfekte.

3. Vish bluza elegante “me një krah”

Ky ëshyë një tjetër trend I kësaj vere, të cilin Mango e sjell në disa veshje shumë elegante dhe chic, të cilat do ti shtonin padiskutim shumë sharm sluetës tënde.

4. Vish funde të gjata

Fundet e gjata me pëlhura të derdhura dhe me belin pak të lartë, me ngjyra të çelura, të kombinuara me bluza dhe kantjere me ngjyra të hapura janë një veshje shumë elegante dhe komode për këtë verë. Mos ngurro ta shtosh një fund të tillë në garderobën tënde këtë verë.

5. Vishu me printime florale

Motivet florale rikthehen në modë vit pas viti dhe janë të pashmangshme në sezonin e vErës. Prandaj Mango i ka sjellë këto motive në veshje nga më të ndryshmet: te kanatjeret, te fustanet, te pantallonat… Mjafton të kesh fantazi dhe mund të kombinosh çdo gjë duke shtuar aromën e luleve në veshjet e tua këtë verë….

6. Vish fustane me fruda

Këto fustane janë aq elegante dhe femërore dhe nuk duhet ti lësh pa i veshur këtë verë, sidomos mbrëmjeve kur del anës detit apo edhe gjatë ditës kur dëshiron të kesh një siluetë romantike…

Veshjet dhe kombinimet e sugjeruara në këtë artikull si dhe shumë veshje të tjera të Koleksioni të ri Mango verë 2017, mund ti gjesh në dyqanet Mango në TEG dhe QTU, pjesë e Fashion Group Albania.