Në kërkim të dhuratës ideale për 1 Qershorin? Ja dhurata që do ta gëzonte  pa masë çdo fëmijë - Revista Lady Albania

31 Maj 2017

Na ndan vetëm një ditë nga festa e fëmijëve, nga 1 Qershori…

Dhe në këtë ditë sigurisht fëmijët mezi presin të marrin dhuratat e tyre nga prindërit dhe të afërmit.

E nëse ende nuk e keni vendosur se çfarë dhurate ti bëni fëmijës tuaj, nipit apo mbesës, mos harroni se fëmijët i gëzon pa masë një veshje e re, aq më tepër kur është përzgjedhur me shuë dashuri, kujdes dhe kur përputhet me stiln dhe shijen e tyre.

Brandi i mirënjohur francez Okaidi , pjesë e Fashion Group Albania, i cili krijon veshje të një cilësie të lartë, duke respektuar identitetin dhe stilin e çdo fëmije kudo në botë dhe veshje eco friendly dhe të përshtatshme dhe për çdo moment të ditës , është vendi ideal ku mund të përzgjidhnit dhuratën për për një të porsalindur dhe për fëmijë deri në 14 vjeç.

Dhe mos harroni se fëmijët, ashtu si ne të rriturit, janë shumë të lidhur me veshjen e tyre pasi janë duke kërkuar dhe formuar vit pas viti karakterin dhe stilin e tyre.

Prandaj, për këtë festë do t’ju sugjeronim të zgjidhnit nga trendet më të fundit dhe larmishmëria e koleksionit të ri të verës së Okaidi për një dhuratë unike për këtë 1 Qershor.

Dhe për këtë rast Okaidi ju pret me shumë surpriza si dhe me ULJEN SPECIALE “Merr 3 me 30% Ulje”.

Shfletoni galerinë me veshjet më “In” nga koleksioni i ri i Okaidi për t’u frymëzuar me ide dhuratash, të cilat i gjeni në dyqanet Okaidi në TEG, Qtu dhe Rr. Myslym Shyri Tiranë.