Koha për tu veshur me dashuri. Si të kombinoheni plot stil me të dashurin tuaj në këtë Shën Valentin? - Revista Lady Albania

09 Shkurt 2017

Edhe pak ditë na ndajnë nga dita e Shën Valentinit, festës së të dashuruarëve. Dhe ku ka më bukur se edhe veshja juaj të rrezatojë plot ngjyra dashurie duke e bërë edhe më të bukur ditën tuaj përkrah personit tuaj të zemrës.

Brandi i njohur Spanjoll Springfield ka sjellë për këtë rast një koleksion shumë të veçantë të dedikuar të dashuruarëve, një stil casual chic me nuanca pranvere dhe tonalitete dhe motive romantike.

Për të gjithë blerësit, Springfield do të ofrojë ulje speciale -20% për periudhën nga data 11- 14 Shkurt, në artikuj të përzgjedhur të koleksionit Pranverë 2017, nga të cilat mund të zgjidhni veshjen tuaj të preferuar, apo edhe dhuratën për të dashurin tuaj të zemrës.

Ja disa nga kombinimet më romantike që Springfield ju sugjeron për look-un tuaj të Shën Valentinint:

Këmisha për femrat me motive me qëndisma, me dizajne me vija dhe me fruda për një stil casual romantik:

Këmisha për meshkujt me ngjyra të çelura në stilin casual chic, me motive me printime apo me viza, apo dhe këmisha një njëngjyrëshe smart chic:

Për look-un e femrave sugjerohen edhe elemente në ngjyrë të kuqe për ti shtuar më tepër kolorit veshjes suaj në ditën e Shën Valentinit:

Për një stil të veçantë casual dhe njkëohësisht unik dhe romantik, përzgjidhni bluza me thënie të veçanta dashurie:

Ndërkohë, mos harroni se roza nul del asnjëhërë nga moda për një look romantik femëror, prandaj do të ishte një zgjedhje perfekte edhe për këtë Shën Valentin ;)

Veshjet e këtij koleksioni të ri Pranverë 2017 mund ti gjeni në Dyqanin Springfield në TEG.

Springfield është pjesë e Grupit Fashion Group Albania, i cili ka në Shqipëri ekskluzivitetin e shumë markave të njohur të modës.