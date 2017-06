Çfarë ndodhi në eventin më

23 Qershor 2017

Tashmë qe është sezoni i verës të gjithë e kanë mendjen veçse te udhëtimet dhe sigurisht ka filluar numërimi mbrapsht i ditëve në kalendar deri sa të afrojnë të shumëpriturat pushime në destinacionet që në duam më shumë.

Dhe në kuadër të pushimeve dhe udhëtimeve, brandi i italian mirënjohur Carpisa, lançoi linjën me të re të valixheve inovative dhe shumë të sigurta #Gotech përmes një eventi shumë unik në zemër të kryeqytetit.

Me sloganin #UdhetoMeCarpisa #NdjehuNjeItalianIVertete ky brand solli në dyqanin Carpisa në Rr. Myslym Shyri një atmosferë të vërtetë italiane, me rrugica tipike Napolitane, me nje motor shumë të bukur "Vespa", me muzikë romantike italiane, me verë aromatike dhe plot njerëz entuziastë për pushimet e tyre teksa zgjidhnin valixhen ideale dhe çantën e duhur të plazhit dhe të udhëtimit ...

Prandaj nëse edhe ti dëshiron të ndihesh si një italian/e ie vërtetë gjatë udhëtimeve të tua, dhe nëse ende nuk e ke gjetur ende valixhen e duhur për udhëtimin tënd të rradhës, ateherë do të të rekomandonim sigurisht #CarpisaGotech, të cilën e gjen në në dyqanet Carpisa në TEG dhe në Rr.Myslym Shyri Tiranë.