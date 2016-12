Çfarë NUK duhet të veshësh gjatë dimrit në një takim me të dashurin - Revista Lady Albania

22 Dhjetor 2016

Keni një takim romantik gjate keryre diteve te ftohta te dimrit dhe je ne dileme se çfarë duhet të vishësh.

Në këtë artikull ne po sjellim ato veshje të cilat NUK duhet ti vishësh, pasi para syve të meshkujve nuk duken aspak bukur.

Veshje shume te holla vjeshte: Nuk është aspak e kendshme kur ti vishesh në mes te dimrit me një veshje shumë të hollë të përshtatshme për pranverën ose vjeshtën.

Kostum business style: Nuk ka arsye pse te vishesh kaq serioze ne nje takim romantik, ndryshe ai do te frikesohej se ti mendon 24 ore vetem per punen.

Pantallona tip “Kilota” treçerekëshe: Këto lloj pantallonash mund ti veshësh kur del me mikeshat e tua, por meshkujve nuk ju pëlqejnë aspak, prandaj bën mirë ti shmangësh në në takim me të dashurin

Çizme sportive me push: Meshkujt me të vërtetë urrejnë këto lloj çizmesh, prandaj në jë takim romantik me të dashurin shpamngi në mënyrë absolute

Gëzof apo pallto me dizajn leopardi: Kjo ësht bërë tashmë një lloj veshjeje cliché të cilën meshkujt nuk e pëlqejnë aspak. Prandaj vbën mirë ta evitosh të veshësh një të tillë