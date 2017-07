Çantat “Elefant” - aksesorët më unikë dhe trendy të kësaj vere - Revista Lady Albania

20 Korrik 2017

Je në kërkim të një aksesori mode shumë të vëçantë për këtë verë? Një sugjerim për të gjitha fashion-istet do të ishte një çantë “elefant” nga koleksioni më i ri veror i Parfois, që bën menjëherë për vete këdo që I shikon...

Në këtë koleksion figura e elefantit vjen në një stil shumë unik, e printuar në çanta në forma nga më të ndryshmet.

Një dizajn interesant është kjo çantë në formë katrore me printime me elefant, të cilën mund ta marrësh jo vetëm kur del, por edhe në zyrë për një stil chic trendy.

Një tjetër model shumë Cool eshtë kjo çantë në formë të rrumbullakët me thekra, me një frymë orientale shumë elegante.

Edhe nëse po kërkon diçka shumë chic dhe minimaliste, Parfois sjell në këtë linjë edhe këtë version të çantës elegante me materal të kadifenjtë me një tokëz me kokën e elefantit.

Edhe nëse je stil sportiv, Parfois siell edhe çantat e shpinës Casual Chic me motivet me printime elefanti...

Edhe nëse të duhet një çantë praktike dhe komode për udhëtimet, nga linja me printimet me elefant ,vjen edhe kjo çantë case casual chic, me formë dhe dizajn gjithashtu shumë unik.

Nëse po kërkon një çantë të vogël dhe elegante kryesisht për të dalë, ky është një version që të bën mënjëherë për vete dhe që do doje padiskutim ta kishe në garderobën tënde.

Tani, mes gjithë këtyrë modeleve (por janë edhe shumë të tjera nga kjo linjë) nuk di kë të zgjedhësh J ??

Mund ti shohësh këto çanta edhe vet nga afër dhe të gjedhësh të preferuarat e tua në dyqanet Parfois në TEG dhe QTU.