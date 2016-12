Armina Mevlani ndërrmer një hap të rëndësishëm në botën e modës - Revista Lady Albania

16 Dhjetor 2016

Armina Mevlani ka bërë të ditur për fansat e saj përmes një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook se së shpejti do të jetë më pranë ndjekësve të saj edhe me një kanal Youtibe.

Pas biznesit dhe blogut, ky është një tjetër hap që ndërrmer 25 vjeçarja Armina, e cila është shumë e suksesshme si blogger. Në postimin e saj Armina shkruan:

“Jam lumtur te ndaj me ju lajmin me te fundit! Duke nisur nga neser , pervec ketij posti te ri qe do te jete online neser,do keni mundesine te ndiqni kanalin tim ne youtube qe e lancoj po neser”