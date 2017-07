5 tendencat kryesore të modës që çdokush duhet ti ndjekë këtë verë - Revista Lady Albania

20 Korrik 2017

Vera është ndër sezonet më të bukura edhe përsa i përket modës, pasi ofron shumë kolorit dhe variacione në stilin e të veshurit.

Por mes shumë tendencave shpesh ndodh ta kemi shumë të vështirë të zgjedhim dhe rrjeshimisht mund të humbasim shumë kohë në kërkim të rinovimit të look-ut dhe garderobës sonë për stinën e re.

Prandaj për të gjithë të apasionuarit pas modës, në këtë artikull po ju sjellim 5 tendencat kryesore të modës, që na sugjeron për këtë sezon veror Brandi i mirënjohur spanjol i veshjeve Springfield, pjesë e Fashion Group Albania.

1. Merre “tropikun” me vete

Eshtë verë prandaj ku ka më bukur dhe Cool se të vishesh me motivet tropikale, të cilat do ti shtojnë shumë freski, ngjyra dhe kontraste veshjes tënde.

2. Zgjidh ngjyrat e çelura për një look “Chic Smart“

Në verë ngjyrat e çelëta janë një must dhe për një look chic smart kombino të bardhën dhe bezhën duke shtuar kolorit dhe stil me dizajnet me vija. Kombinime të tilla janë ideale si për ditën ashtu edhe për mbrëmjet.

3. Përdor motivet etnike

Veshjet me printime me motive etnike janë një ndër tendencat kryesore këtë verë dhe përveç se janë trendy, ato i shtojnë shumë ngjyra dhe stil veshjes.

4. Krijo kontraste ngjyrash “Color Block”

Vishu me ngjyra dhe krijo kombinime me kontraste dhe vishu me “color block” pasi këtë verë ky stil është shumë “In”.

5. Vishu “Indigo Blue”

Bluja e errët Indigo është një ndër ngjyrat më në modë të këtij sezoni të ri veror si për meshkujt ashtu edhe për femrat, prandaj disa veshje në këto tonalitetete do të ishin një zgjedhje perfekte për këtë sezon.

Veshjet e prezantuara në këtë artikull, janë pjesë e koleksionit të ri verë 2017 të SPRINGFIELD dhe mund ti gjeni në dyqanin Springfield në TEG, Tiranë.