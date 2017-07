10 aksesorë mode për pranverën, të cilat do të rinovonin look-un tënd - Revista Lady Albania

05 Prill 2017

Pranvera është një ndër stinët më të bukura të vitit, pasi është ajo periudhë e vitit e cila të bën të ndihesh shumë e lirë, komode me veten dhe me natyrën përreth. Është koha kur kemi hedhur pas krahëve të ftohtin e dimrit dhe fillojmë ti kushtojmë më tepër rëndësi vetes tonë dhe të kujdesemi ndaj detajeve.

Në këtë sezon kaq të bukur siç është pranvera, brandi i mirënjohur Portugez PARFOIS, pjesë e Fashion Group Albania, i cili vitin e kaluar solli linjën tejet të veçantë “Parfois Home Is”, sivjet ka sjellë një tjetër koleksion që të bën ta dashurosh menjëherë, duke vënë në fokus femrat të cilat kanë shumë stil dhe vetëbesim dhe që dinë të shijojnë ne maksimum dhe ta kthejnë në “aventurë” ditën e tyre pavarësisht vendit dhe rrethanave ku ndodhen.

Nga ky koleksion i ri Pranverë 2017 i PARFOIS, i cili vjen me ngjyrat e tokës, të gërshetuara me nuancat e korales, të gjelbërtës, motivet e pyjeve të Amazonës, dekoret e frymëzuara nga stili aventuerier “Gipsy”, qëndismat dhe guret, kemi shkëputur 10 sugjerime të veçanta dhe magjike për ty, të cilat nuk duhet të të mungojnë këtë sezon:

1. Një çantë romantike me elemente me qëndisma në stilin“Cross Bag”

Mund ta marrësh me vete kudo e të ndihesh një “fashioniste” e vërtetë…

2. Një palë vëthë trendy me nuanca ari dhe argjendi

Për t’u ndjerë një “bloggere” e vërtetë mode…

3. Një byzlyk i frymëzuar me motivet e “Amazonës”

Sepse pa ngjyrat e detajeve nuk do të kishte kuptim as pranvera….

4. Një clutch plot ngjyra casual chic me motive etnike

I dizajnuar enkas për ato netët e gjata kur ti do dalësh për cocktail me mikeshat e tua…

5. Një shall ngjyrë blu me motive me kuadrata

Një aksesor ku gwrshetohen bukur “romanca” dhe “modestia” ….

6.Një varëse në stilin “Gipsy”

Ndihu e lirë dhe aventuriere, siç ta ka ënda në këtë pranverë…

7. Një portofol i kadifenjtë me punime me gurë

Do të duket sikur ke gjithmonë një thesar me vete…

8. Një palë Sandale te kadifenjta, casual Chic

Të cilat mund ti mbash veshur tërë ditën pa dashur ti heqësh nga këmbët…

9. Një kapele me thurrje

Për shëtitjet në ditët plot diell të pranverës…

10. Një karficë elegante ngjyrë korale

Sepse ti je duke ëndërruar për detin…

Këto aksesorë të koleksionit të ri Pranverë 2017 mund ti gjeni në dyqanet PARFOIS në TEG dhe QTU, në Tiranë.