Trajnime Profesionale në Menaxhim Biznesi me Certificatë ndërkombëtare nga Wifi Austria - Revista Lady Albania

08 Mars 2017

Dhoma e Tregtisë dhe e Industrisë Tiranë, në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL) , vazhdon organizimin e Kurseve të Suksesshme:

- Trajnime Profesionale në Menaxhim Biznesi & Takime B2B me Bizneset Austriake

- Projekte Ndërkombëtare

- Bashkëpunim me Bizneset Austriake

Vizita e fundit në VIENË, u zhvillua në periudhën Dhjetor 2015, ku rezultoi me bashkëpunim mes biznesit Shqiptar dhe atij Austriak.

Si ofrohen këto Kurse?

Kurset WIFI të ofruara nga CCIT ( Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë), janë kurse të subvencionuara nga WIFI International / WKO me qëllim që tu vinë në ndihmë biznesit shqiptar për binjakëzim me bizneset Austriake. Prandaj pjesemarrësit në trajnim paguajnë një fee simbolike dhe tepër ekonomike.

Këto trajnime ofrohen në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregëtisë, ku kane si qellim, eksportin e dijeve ndërkombëtare dhe multikulturarizmin nga pala austriake & kontakteve B2B që vjen si ndihmesë dhe asistencë për biznesin shqiptar, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik të tij.

Lektorë

Kurset zhvillohen nga lektorë WIFI austriakë të çertifikuar nga Dhoma Austriake e Tregtise. Lektorët Austriakë, janë Prof. Ndërkombëtar, me përvoje të gjatë akademike dhe profesionale në fushën e menaxhimit dhe lidershipit.

Kurset e trajnimit dhe provimet janë të zhvilluara sipas një sistemi efektiv të menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001:2008.

Modulet

- Moduli I 27 - 28 - 29.03.2017

- International Marketing & Sales (Low budget marketing, e-marketing and social media)

- Lector: Margit Wendelberger

Module II 13 - 14 - 15.04.2017

- Business Development / Risk of Business Management

- Lector: Christian Husak

Module III 19 – 20 - 21.04.2017

- International Management & efficient business plan for international activities - Lector: Asetila Koestinger

Provimi 22.04.2017

Vizita ne Wien –Austri do te organizohet ne datat 29 maj 2017 deri me 02 qershor 2017

Kurset janë intensive, orari mund te ndryshoje ne varesi te kerkesave te pjesmarresve!

Target Group

Në këtë Kurs mund të marrin pjesë menaxherë, administratorë të Kompanive, të cilët janë të interesuar për Trajnime Profesionale, me ekspertë ndërkombëtarë.

Mund të marrin pjesë të gjithë ata, që janë të interesuar për bashkëpunim me Bizneset Austriake.

Import-Eksport.

Bashkëpunim në fushat ku kanë interes.

Mundesi per gjetje partneriteti ne projekte nderkombetare

Shkëmbim përvoje sipas fushave që ata përfaqësojnë.

Bashkëpunimi me Bizneset Austriake

Bashkëpunimi me bizneset Austriake u mundëson kompanive shqiptare jo vetëm akses në tregun e zhvilluar austriak, por edhe shanse të shumta për të njohur jo vetëm klientë të rinj për produktet dhe shërbimet e tyre, por edhe partnerë të ardhshëm në zhvillim e rinovim. Gjithashtu jep mundesine e identifikimit te partnereve potencialë në investime të përbashkëta si dhe mundësi të mira për eksport të produkteve të tyre.

Çertifikata WIFI

Trajnimet janë intensive. Kurset do të zhvillohen me përkthim simultan në Shqip.

Çertifikata që merret nga WIFI vërteton aftësitë e individëve në bazë të standarteve ndërkombëtare.

Provimet dhe çertifikatat janë të bazuara në rregullat e miratuara nga Ministria e Ekonomise së Austrisë.

Ceremonia e çertifikatave , organizohet ne WIEN, ku është Pjesëmarrës dhe Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tirane

Tarifa e pjesmarrjes:

Programi i trajnimit do te kete nje tarife te reduktuar per pjesmarresit pasi pjesa me e madhe do te perballohet nga Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane dhe nga Dhoma Federale Ekonomike e Austrise. Pjesmarrja ne kete kurs do te jete 750 (shtateqind e pesedhjete) Euro Në këtë tarife përfshihen:

- Organizimi dhe shpenzimet e trajnimit për 10 ditë seminare në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë. Materialet e përkthyera në gjuhën shqipe, përkthimi simultan, coffe break.

- Çertifikata ndërkombëtare WIFI që merret gjatë ceremonisë diplomimit në WIEN.

- Te gjitha shpenzimet e qëndrimit në Austri (akomodim, mëngjes + darkë, përkthyes në dispozicion gjatë takimeve b2b dhe takimeve individuale në Viene, transport gjatë ditëve të qëndrimit në Viene).

Nuk perfshihet ne kete tarife kosto e udhëtimit ajror e cila do te perballohet nga vete pjesëmarrësit.

Afati i aplikimit deri me 20.03.2017

Kontakte:

Ajsela Teli, Drejtuese e Trajnimeve

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

Rr. "Kavajes", No. 6, Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 45 800 932

Mobile: +355 (0) 696346937

E-mail: ajsela_teli@cci.al