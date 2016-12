Lodrat më interesante që mund ti dhuroni fëmijëve tuaj në këtë prag festash - Revista Lady Albania

14 Dhjetor 2016

Fëmijët janë shumë të lidhur me lodrat dhe ndër momentet më të bukura për ta është kur marrin një dhuratë te re nga prindërit apo të afërmit e tyre me lodrën e tyre të preferuar.

Dhe në këtë prag festash, kur vetëm pak ditë na ndajnë nga Krishtlindjet dhe Nata e Vitit të Ri, çdo i rritur ka filluar të mendojë për dhuratën që do ti bëjë fëmijës, nipit apo mbesës së vet.

Nëse ende nuk e keni vendosur se çfarë lodre të blini për dhuratë në këtë muaj festash, Dyqantaxi.com na sjell disa sugjerime për lodra unike dhe shumë interesante për fëmijët, me çmime dhe oferta fantastike, të cilat mund ti blini vetëm me një klikim ose telefonatë nga çdo qytet i Shqipërisë dhe Kosovës, duke kursyer shumë kohë.

Ja cilaj janë kategoritë kryesore të lodrave, për të gëzuar pa masë fëmijët tuaj në këtë muaj festash:

Lodra me personazhin e dashur qe flet “Talking Tom”: Ky është një ndër personazhet më të adhuruara për fëmijët. Dhe ti dhuroni fëmijës suaj një kukull “Talking Tom” që flet apo një tablet me këtë personazh, do të ishte gjithnjë një ide fantastike dhe që do ti falte shumë humor fëmijës tuaj.

Drone me përmasa dhe kohëzgjatje të ndryshme fluturimi: Fëmijët, sidomos djemtë I adhurojnë dronet dhe të kenë një dhuratë të tillë për rastin e festave të fundvitit do ti gëzonte ata pa masë. Te Dyqantaxi.com ju mund të zgjidhni dronin më të përshtatshëm për çdo moshë apo preferencë të fëmijës tuaj.

Lego për të zhvilluar inteligjencën e fëmijëve: Legot janë jo vëtëm shumë argëtuese për fëmijët, por ato zhvillojnë edhe inteligjencën e tyre dhe aftësinë e të menduarit logjik. Gjithashtu duke plotësuar legot, ju mund të kaloni kohë shumë të dobishme me fëmijët tuaj të gjithë si familje, pasi ata do të kenë nevojë për ju për të plotësuar vendet më të vështira që mund të hasin.

Shtëpiza dhe ambjente prej lodre nga pesonazhet e preferuara: Vajzat adhurojnë të luajnë e të zhyten në botën e personazheve të tyre të preferuara. Prandaj shtëpizat apo ambjentet me personazhe të tilla si: Shtëpia Masha dhe Ariu, Seti kozmetik i Frozen apo Kuzhina nga Mega Minnie Disney do të ishin dhurata ideale për princeshat tuaja të vogla.

Produkte edukative dhe argëtuese për fëmijët e vegjël: Marka italiane “Lisciani” është e njohur në botë për lodrat me funksione edukative për fëmijët. Prandaj këto lodra sugjerohen gjithnjë e më shumë, pasi ndihmojnë fëmijët mësojnë emrat e kafshëve, shkronjat si dhe të argëtohen pa masë duke ndjekur “televizorin” e tyre special Baby TV, apo duke luajtur me laptop, tabletë dhe Baby smartphone.

Makina me telekomandë: Ato janë një dhuratë ideale sidomos për djemtë, të cilët që të vegjël ëndërrojnë të bëhen “Schumacher” në të ardhmen. Ju mund të përzgjidhni makinën e preferuar për fëmijën tuaj midis larmishmërisë me dhjetra modele të lodrave me telekomandë të ofruara nga Dyqantaxi.com.

Plastelina Play Doh: Plastelina është një tjetër element i lidhur ngushtë me fëmijërinë. Përmes Plastelinave Play Doh, fëmijët do të mund të krijojnë sende dhe ambjente nga më të ndryshmet, duke zhvilluar fantazinë dhe talentin e tyre.

Lojëra Kreative: Këto lojëra janë jo vetëm shumë të bukura dhe të dizajnuara enkas për fëmijët, por nxisin kreativitetin e fëmijës, i ndihmojnë të numërojnë, të rradhisin numrat, të njohin shtetet apo kafshët si dhe të socializohen më tepër me shokët e tyre gjatë lojës.

