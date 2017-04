5 pajisjet më trendy dhe të nevojshme teknologjike që çdokush do dëshironte ti kishte - Revista Lady Albania

06 Prill 2017

Teknologjia tashmë është bërë pjesë e stilit tonë të jetesës dhe është bërë thuajse e paimagjinueshme jeta dhe puna jonë pa to. Nëse jeni të apasionuar pas teknologjisë, në këtë artikull po ju këshillojmë disa nga pajisjet më trendy High-Tech, të cilat mund ti bëni tuaja vetëm përmes një klikimi në dyqanin online Lamarket.al, me mundësi transporti në adresën tuaj kudo në Shqipëri apo Kosovë.

Orë inteligjente me kartë Sim

Nje ore inteligjente e cila kryen te gjitha funksionet e nje Smartphone: telefonata, mesazhe, internet e shume funksione te tjera. Mjafton te vendosni karten SIM. Gjithashtu mund te lidhet nepermjet Bluetooth-it me Telefonin tuaj (andorid ose iOS) dhe ju njofton kur ju vjen nje telefonate, mesazh apo njoftime te tjera. Mund te pergjigjeni direkt nga ora apo te kontrolloni kameren e telefonit tuaj nepermjet ores.

Kufje me Bluetooth dhe bateri e jashtme

Nëse jeni tërë kohën në telefon ju me siguri mbeteni edhe pa bateri dhe nga ana tjetër do të donit të ishit handsfree teksa jeni duke ecur, duke ngarë makinën apo duke u marrë me një punë apo aktivitet fizik. Prandaj ky set shumë i veçantë me bateri të jashtme dhe kufhe me Bluetooth do të ishin një paketë e pazëvendësueshme dhe që nul do të linit vend pa e marrë me vete ))

Music Box me Bluetooth

Muzika është gjithashtu pjesë e pandashme e jetës sonë dhe tashmë përmes bokseve me Bluetooth ju mund të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar kudo dhe me cilësi shumë të lartë.

Syze virtual 3D VR Box

Edhe këto size janë ndër aksesorët që nuk duhet tju mungojnë nëse dëshironi ta ktheni smartphone tuaj në një “home cinema” të vogël dhe personale. Përmes VR Box mund të shihni filma në 3D direkt nga telefoni juaj duke përjetuar një eksperiencë shumë të veçantë.

Mini MP3 player xhepi

Kudo që shkoni , mund të dëgjoni muzikë përmes këtij mp3 player shumë të vogël, të cilin mund ta vendosni në xhep dhe të vazhdoni të merreni me aktivitetet tuaja duke dëguar muzikë përmes kufjeve.

