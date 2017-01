Horoskopi i muajit Janar 2017 - Revista Lady Albania

07 Janar 2017

DASHI (21 Mars – 20 Prill)

Ky muaj do ttju gjeje me disa debate dhe konflike në jetën tuaj në çift. Por shpesh faji do të jetë mbi ju pasi do të jeni shumë agresivë. Nga javet e fundit situata do te përmirësohet dhe komunikimi do te rivendoset. Falenderojeni partnerin qe është treguar aq i kuptueshëm sepse po te ishit ju do i kishit ndërprerë lidhjet. Përsa i përket beqarëve do të kenë disa takime të reja dhe interesante nga të cilat do të përjetojnë emocione shumë të forta. Ndërsa në lidhje me shëndetin ju sugjerohet të çlodhuni sa te mundeni ne mënyrë qe te rimerrni forcat. Financat do i menaxhoni me më shumë maturi dhe delikatesë . Kjo do beje qe te mos keni probleme. Jeta profesionale do shkojë mire, por nese keni per te marrë ndonjë vendime me rëndësi, flisni me parë me shefat.

DEMI (21 Prill – 20 Maj)

Për të lindurit e shënjës së Demit ky do jete përgjithësisht një muaj i qetë dhe shumë i bukur. Do i shihni gjerat me optimizëm dhe do jni plot energji për këtë fillim viti. Ata qe janë ne një lidhje do mendojnë te ndryshojnë rrjedhën e gjerave vetëm qe te përjetojnë kënaqësi te reja. Nga ana tjetër do ndihen me te sigurte se kurrë pranë atij qe kane ne krah. Beqaret do ndihen shumë joshës dhe do të kenë dëshirën për eksperienca të reja.Shëndeti do kenë probleme te vogla por të parandësishme. Financat do jene here pas here te turbullta. Kujdes me çdo shpenzim. Ne pune do jeni me energjike dhe me guximtare, prandaj do i ngjitni një nga një shkallet drejt suksesit me te madh.

BINJAKËT (21 Maj – 20 Qershor)

Gjatë këtij muaji ju do të ndiheni shumë të sinqertë për të biseduar hapur me partnerin tuaj për gjërat që ju shqetësojnë dhe do të arrini një një mirëkptim dhe do të rimëkëmbni tej mase marrëdhëniet tuaja në çift. Ndërsa beqarët duhet te tregohen më të rezervuar dhe mos të marrin vendime për lidhje të reja pasi nuk është periudha e përshtatshme.Shëndeti nuk do jete as i keq por dhe as shume i mire. Bëni kujdes me ushqimin dhe mos e teproni me pijet alkoolike. Ne planin financiar do jeni me te kthjellët dhe do investoni vetem per gjëra te rëndësishme. Nëse vazhdoni me këtë ritëm do e shihni qe do e përmiresoni buxhetin. Ne pune do keni ide te mira te cilat duhet t’i vini ne veprim. Problemet e vogla qe iu kishin dale kohet e fundit do te gjejnë zgjidhje dhe do ndiheni me te qetë.

GAFORRJA (21 Qershor – 22 Korrik)

Ky muaj nuk do të jetë më i iri përsa i p[ërket marrdhënieve tuaja në çift, pasi nuk do të mungojnë debatet midis jusg, por në mes të muajit do të rikthehet harmonia sërish mes jush. Beqarët do kenë takime te rëndësishme dhe do kalojnë momente shumë te këndshme me personat qe do takojnë. Edhe pse do keni shqetësime te vogla shëndetesore, bëhuni optimiste dhe do i kaloni me lehtë ato. Mos e teproni me medikamentet. Financat do kenë tronditje. Shpenzoni me kursim derisa situata te stabilizohet. Po patët mundësi kërkoni edhe këshillën e eksperteve. Ne punë do iu mungojë hera herës realizmi. Kujdes! Analizoni mire terrenin para se te vendosni te bëni dicka. Ne këtë mënyrë do shmangni zhgenjimet dhe dështimet.

LUANI (23 Korrik – 22 Gusht)

Këtë muaj luanët do të ndihen lot energji dhe do të kënë dëshirën të organizojnë dhe planifikojnë shumë gjëra të mëdhaja për jetën e tyre. Do përkujdeseni për partnerin dhe do ja shprehni pa mbarim ndjenjat atij. Ai nga ana tjetër do jete kreativ dhe do ju surprizoje ne momentet qe me pak do e prisni Gjithashtu do të ndiheni më të afërte me miqtë dhe familjen. Edhe beqaret do kenë takime pa fund, por do ngurrojnë te hedhin hapa për angazhime serioze. Shëndeti do ketë goxha probleme. Mire është qe për çdo shqetësim te vogël te këshilloheni me mjeket. Financat do jene te mira javët e para. Me pas, nga shpenzimet e konsiderueshme buxheti do dobësohet disi. Ne pune do jeni te motivuar dhe do i përmbushni objektivat.

VIRGJËRESHA (23 Gusht – 22 Shtator)

Gjatë këtij muaji parashikohen disa turbullira në jetën tuaj në çift, dhe kjo për shkak të ndjenjave të helozosë të cilat duhet ti lini mënjanë pas kanë pa vend. Kini më tepër besim te partneri juaj dhe situata do të normalizohet shumë shpejt. Beqarët do kenë mundesi për te krijuar lidhje por do tregohen shume kërkues dhe te pavendosur. Shëndeti do jete problematik. Do vuani nga pagjumësia dhe stresi do kete pasojë ne gjithe organizmin. Konsultohuni sa me parë me nje mjek. Financat do jenë kryesisht te qëndrueshme. Ne pune do jeni me te motivuar dhe me te vendosur per ta arritur ate qe doni. Energjia nuk do iu mungojë. Disa do ngrihen ne detyrë por duhet te kene parasysh qe përgjegjësitë do jenë me te medha.

PESHORJA (23 Shtator – 22 Tetor)

Gjatë ketij muaji do të keni nevojë të kthjellono mendimet tuaja lidhur me jetën ytuaj sentimental. Por kujdes mos u nxitoni dhe mos merrni asnjë vendim te rëndësishëm. Tregohuni sa me te duruar dhe diplomatë. Ne fund te muajit ambienti do te ngrohet ndjeshëm. Nese ju beqarë jeni ne kërkim te dashurisë, gjithcka do te varet nga mënyra juaj e te vepruarit dhe nga sjellja. Tregohuni me te hapur. Shëndeti do jete kryesisht pa probleme. Nëse merreni me pak aktivitet fizik do ndiheni edhe me mirë. Financat nuk do jene shumë te qëndrueshme. Tregohuni pak te kursyer nëse nuk doni te keni vështirësi me vonë. Ne punë do keni do përballeni me pengesa dy javët e para, por me vonë situata do ndryshojë tërësisht.

AKREPI (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ky do të jetë një muaj shumë i mirë dhe me momente mjaft romantike për të lindurit e shenjës së Ajrepit. Nëse keni pasur probleme me parë me partnerin tuaj, gjate këtij muaji do keni mundësi të rregulloni gjithçka. Ndërsa beqaret do ndihen shumë të lirë gjatë këtij muaji dhe nuk do të kenë dëshirë për lidhje të reja por do të duan të kalojnë më tepër kohë me famljarët dhe miqtë dhe do të argëtoheni pa masë. Shëndeti do jetë me i mirë dhe do ndiheni me te qete. Gjithsesi per ata qe kane ndonje shqetësim te vogel, këshillohet te shkojne tek mjeku. Ne planin financiar tregohuni me vigjilente dhe mendoni per te ardhmen. Po shpezniat pa limito ngeleni pas lek ne xhep. Nese ne pune keni pasur dyshime per nje zgjedhje qe duhet te beni, tani nuk ka me kohe te mendoheni. E ardhmja eshte ne doren tuaj dhe jeni jua ata qe mund ta ndryshoni teresisht.

SHIGJETARI (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Ky muaj kërkon diplomaci dhe maturi për të lindurit e shenjës së Shigjetarit, pasi marrdhëniet në çift parashikohen disi delikate. Prandaj matuni mire për veprimet tuaja pasi mund të keni probleme serioze nëse e teprono me akuza pa vend. Ndërsa beqaret do zbulojnë papritur një person interesant dhe shume shpejti do fillojnë një lidhje me te. Fundjava e trete do jene me emocionuesja nga te gjitha. Shëndeti nuk do jete i qëndrueshëm. Here do ndiheni mire e here do keni disa shqetësime. Mos neglizhoni asgjë sado e vogël qofte. Sektori i financave do vije duke u përmirësuar nga java ne jave. Do jeni shume me te qete kur te shpenzoni. Ne jetën profesionale pritet te ndodhin ndryshime rrënjësore. Do i pranoni disa propozime dhe do filloni një projekt te madh e fitimprurës.

BRICJAPI (22 Dhjetor – 19 Janar)

Fillimi i muajit do tju gjjë plot humor dhe entuziazëm dhe do të doni të v ini shumë gjëra në vend. D ti bëni një surprizë të këndshme partnerit tuaj, gjë e cila do të vlerësohet tej mase dhe do të rimëkëmbë marrëdheniet tuaja. Beqarët do ndihen mjaft mirë me miqtë dhe familjaret, prandaj dashurinë do ja lënë kohës dhe fatit. Financat do jenë të paqëndrueshme dy javët e para por më pas situata do të normalizohet. Në pune do ndiheni mjaft aktivë dhe gati edhe për sfida e projekte te reja. Do bëheni me te njohur dhe do fitoni me tepër para. Gjithçka do ece ashtu si e keni dëshiruar.

UJORI (20 Janar – 18 Shkurt)

Ky do të jetë një muaj reflektimi për Ujorin dhe do të kuptoni se shumë gjëra i keni bërë në mënyrën e gabuar më parë, çka do tju ndihmojë të krijoni më tepër afrimitet me partnerin tuaj. Ndërsa beqarët do joshin pa pushim por do tregohen edhe mjaft misteriozë. Do bëjnë shumë persona per vete dhe do kenë mundesi te zgjedhni ate qe iu pershtatet me tepër. Shëndeti ne përgjithësi do jetë i mire dhe nuk do keni shqetësime te mëdha. Do jeni plot energji dhe dinamizëm. Financat nuk do jene aspak problematike kështu qe perfitoni te blini ate qe keni menduar prej disa kohësh. Ne punë do te mbizoteroje qetësia. Vazhdoni ate qe keni nisur por mos u nxitoni sepse do keni gjithë kohën e nevojshme. Mundohuni te rregulloni pak marredhënien me shefat.

PESHQIT (19 Shkurt – 20 Mars)

Ky muaj do tju gjejë shumë të lidhur me famijen tuaj dhe do të mundheni të qartësoni disa hatërmbetje të kaluara dhe të falni shumë dashuri. Ndërsa marrdhënia në çift parashikohet e mirë, por ka nevojë për pak më tepër impenjim nga ana juaj. Beqarët gjithashtu nuk do e mbajnë gjithë kohës mendjen tek dashuria dhe do ja lënë gjërat kohës. Java e trete do jete me e favorshmja për ta. Shëndeti do jete mjaft delikate. Lodhja dhe stresi do ju gërryejnë dhe do ju sjellin mjaft shqetësime. Masazhet dhe gjumi do ju ndihmojnë ta rimerrni veten. Kujdes duhet te bëjnë edhe ata qëe kanë probleme me stomakun. Financat do jene te qëndrueshme dhe jo problematike. Ne pune do jeni te vendosur dhe do keni argumente të forta për të marrë atë që po dëshironi prej kohësh.