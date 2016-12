Horoskopi Javor 26 Dhjetor 2016 – 1 Janar 2017 - Revista Lady Albania

26 Dhjetor 2016

DASHI (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë e fundit e vitit do të jetë mjaft pozitive për marrëdhëniet tuaja me partnerin, pasi do të keni harmoni dhe bashëpunim mes jush. Ndërsa beqarët nuk do të kenë fat në kërkim të shpirtit binjak por do ndihem mirë të rrethuar nga miqtë dhe familjarët e tyre.Në punë do ndiheni tejet ambiçiozë dhe të motivuar dhe do të punoni fort për arritjen e objektivave tuaja. Me shpenzimet në këtë periudhë të vitit duhet të jeni më të kujdesshëm sepse po filluan problemet nuk do arrini dot me ta mbani situatën nën kontroll. Shëndeti here pas here do jetë delikat dhe mund të ndiheni pa fuqi.Prandaj shplodhuni më shumë dhe mundohuni të bëni gjumë të mirë.

DEMI (21 Prill – 20 Maj)

Këtë javë të fundit të vitit do ndiheni mjaft të lumtur pasi partneri juaj do të tregojë shumë kujdes ndaj jush prandaj mundohuni ta vlerësoni këtë sjellje dhe të dini tia shpërbleni me të njëjtën monedhë. Beqarët do të kalojnë një javë plot me aventura më një person të ri të njohur së fundmi dhe do të ndihen plot pasion dhe dashuri. Në punë do ja dilni mbanë nëse tregoheni diplomatë dhe te kujdesshëm. Buxheti nuk do jetë aspak i mirë, pasi keni akumuluar borxhe të çilat duhet të filloni ti shlyeni patjetër. Gjendja shëndetësore nuk barashikohet shumë e mirë prandaj ju rekomandhet të bëni kontrolle sa me shpejt të jetë e mundur.

BINJAKËT (21 Maj – 20 Qershor)

Këtë javë të fundit të vitit jeta juaj në çift nuk do jetë shumë e qetë, pasi do ketë skena të forta xhelozie dhe debatesh, por të çilat do të qetësohen nga mesi i javës dhe ççdo gjë do të shkojë sërish në normalitet.Ndërsa beqarët nuk do të kenë fat ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe do të mërziten nga kjo situatë. Në punë në përgjithësi gjërat do eçin mire megjithëse do ju duhet shumë mund për të arritur rezultatet e pritura. Me shpenzimet duhet të keni kujdes mos ta teproni. Shëndeti do lërë për te dëshiruar, prandaj bëni shumë kujdes nga virozat e stinës.

GAFORRJA (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo javë e fundit e vitit do të jetë përgjithësisht e qetë dhe do të kaloni momente romantike me partnerin tuaj.Ndërsa beqarët duhet të tregohen të matur dhe të duruar e të analizonë më mirë lidhjet dhe njohjet e reja duke i vlerësuar ato në mënyrën e duhur, prandaj ju këshillohet të mos marrin vendime të rëndësishme deri në fillim të vitit të ri. Në punë mundohuni të jeni më të përkushtuar pasi nëse nuk i jepni rëndësinë e duhur gjerave tani, nuk do të mund të arrini objektivat e dëshiruara. Ne planin finançiar nëse do ti bëni me kujdes llogaritë situata do eçë më së miri. Përsa i përket shëndetit, do të ndiheni energjikë dhe nuk do të keni probleme.

LUANI (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo javë e funit e vitit do të jetë e qëndrueshme dhe harmonike përsa i përket marrëdhënieve me partnerin tuaj.Problemet e mëparshme tashmë janë mbrapa prandaj shijoheni këtë moment. Beqarët do jenë me fat dhe do realizojnë shumë takime interesante, dhe njëra prej takimeve do tju impresionojë pa masë . Në punë do iu jepen disa detyra të reja me te çilat do përshtateni për mrekulli.Ndërsa në planin finançiar nuk duhet të rrezikoni dhe shpenzoni shumë pasi situata nuk është e duhura për investime.Për shëndetin duhet të kujdeseni pak më tepër dhe mos neglizhoni asnjë shqetësim sado të vogël.

VIRGJËRESHA (23 Gusht – 22 Shtator)

Këtë javë të fundit të vitit ju do të ndiheni shumë aventurierë dhe do jeni në humor të mirë për udhëtime, ççka do tju afrojë edhe më tepër me partnerin tuaj. Beqarët do të ndihen më këmbë në tokë e nuk do të kërkojnë personin ideal pasi tashmë e kanë kuptuar se ai nuk ekziston. Në punë duhet t’i bëni sytë katër dhe të përfitoni nga çdo mundësi që do ju jepet për të arritur një performançë sa më të mirë dhe për të marrë vlerësimet e merituara. Finançat do jenë në përgjithësi të mira por gjithsesi nuk duhet të tejkaloni çakun e shpenzimeve tuaja këtë periudhë të vitit. Shëndeti nuk do ketë probleme te mëdha, përveç lodhjes dhe stresit nga mbingarkesa në punë.

PESHORJA (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo javë e fundit e këtij vitit do të karakterizohet nga mirëkuptimi dhe harmonia në jetën tuaj në çift. Do të afroheni me jëri tjetrin dhe do të keni mundësi ti tregoni partnerit se sa shumë e vlerësoni.Ndërsa për beqarët parashikohen takime interesante, nga të çilat mund të lindë edhe një njohje e veçantë. Në punë këtë javë do të përballeni me disa vështirësira, të çilat nëse mendoheni me qetësi mund të zgjidhen lehtësisht. Në planin finançiar do jeni me shume fat dhe do arrini ta mbani gjithë kohës situatën të stabilizuar.Shëndeti nuk do jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj mos neglizhoni asnjë shqetësim dhe vizitohuni.

AKREPI (23 Tetor – 21 Nëntor)

Këtë javë të fundit të vitit parashikohen disa debate me partnerin tuaj, por situata do të qetësohet në mes të javës dhe vitin e ri do ta prisni të lumtur në krahë të njëri tjetrit. Beqarët do të kenë takime romantike dhe do të marrin një ftesë për një mbrëmje të veççantë nga një person që ka kohë që ju pëlqen.Në punë do ndiheni energjikë dhe do të arrini shpejt objektivat e menduara. Në lidhje me finançat, mos e teproni me shpenzimet, pasi nuk është koha më e përshtatshme për të qënë dorëlëshuar. Me shëndetin do të keni disa probleme por të çilat do të kalojnë nëse kujdeseni në kohë.

SHIGJETARI (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo javë e fundit e vitit parashikohet të jetë e qetë dhe e ngrohtë në jetën tuaj në çift. Prandaj shijojeni në maksimum këtë periudhë dhe mundihuni të lumturoni personin që keni në krah. Ndërsa beqaret do të ndihen reflektivë e të peshojnë propozimet që u janë bërë për ti lënë vendimet e rëndësishme për më vonë. Në punë do të keni arritjet që mezi po i prisnit. Ndërsa përsa i përket shpenzimeve, duhet të jeni shumë të logjikshëm dhe të frenoni blerjet jo emergjente. Shëndeti do jetë në përgjithësi stabil dhe i mirë. Por mos harroni të ushqeheni vazhdimisht shëndetshëm dhe të merreni me aktivitet fizik.

BRICJAPI (22 Dhjetor – 19 Janar)

Këtë javë të funit të vitit do të keni mjaft sulme nga jashtë përsa i përket marrëdhënies suaj në çift, prandaj ju rekomandohet që mos të dëgjoni të tjerët e ti besoni partnerit tuaj. Në fund të javës situata do të normalizohet dhe të rikthehet harmonia në marrëdhëniet tuaja. Beqarët do të kenë fat këtë javë dhe do të takojnë dikë, falë së çilit jeta juaj do të marrë një rrjedhë shumë pozitive. Në lidhje me punën duhet të bëheni më agresive për të aaritur aty ku dëshironi.Në planin finançiar gjendja do jete disi delikate, megjithatë me pak maturi do mund t’ia dilni mbanë. Shëndeti do jetë i shkëlqyer dhe nuk do të vuani nga asgjë.

UJORI (20 Janar – 18 Shkurt)

Këtë javë të funti të vitit do të keni disa debate me partnerin tuaj, por për të normalizuar situatën kërkohet që të hiqni dorë nga kokëfortësia dhe të mirëkuptoni njëri tjetrin. Beqarët duhet të tregohen të duruar dhe të presin pasi këtë javë nuk parashikohet ndonjë njohje interesante, prandaj mos u nxitoni. Në anën profesionale gjërat do tju shkojnë mirë. Po ashtu shumë pozitive do të jenë edhe finançat, kështu qe mund te përfitoni për të bërë disa investime. Me shëndetin duhet të jeni më të kujdesshëm e mos të neglizhone problemet e vogla të çilat mund të pezmatohen pa kurën e duhur.

PESHQIT (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo javë të fundit të vitit do të kaloni një periudhë harmonike me partnerin tuaj. Nuk do të mungojnë as suprprizat e bukura për të çilat mund të mos ua marrë mendja. Beqarët nuk do të kenë shumë fat e do të vazhdojë të jenë vetëm. Por megjithatë mundohuni ta shijoni sa më shumë këtë status dhe dilni me miqtë e argëtohuni. Në punë do ndiheni me të pavarur dhe do tju shfaqen mundësitë të merrni disa vendime që kishit kohë që i prisnit. Gjendja e finançave do jete delikate, kështu që mire është të shmangni çdo lloj investimi të pamenduar. Përsa i përket shëndetit, kujdesuni për mënyrën sesi ushqeheni dhe merruni më shumë me aktivitet fizik.