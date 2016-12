Horoskopi Javor 19 – 25 Dhjetor 2016 - Revista Lady Albania

20 Dhjetor 2016

DASHI (21 Mars – 20 Prill)

Të lindurit e shenjës së Dashit Gjatë kësaj jave do të kenë dëshirë të flirtojnë dhe do të ndihen impulsivë e plot pasion. Për ata që janë në një marrëdhënie duhet të kene kujdes për veprime e mund të pendohen shumë shpejt. Në aspektin e punës gjerat këtë javë do të rrjedhin normalisht. Në lidhje me financat, duhet të bëni durim derisa situate të shkojë sërish në normalizim. Ndërsa shëndeti kërkon pak më tepër kujdes nga virozat e stinës.

DEMI (21 Prill – 20 Maj)

të lindurit e shenjës së Demit gjatë kësaj jave do të ndihen agresive çka mund të krijojnë situata konfliktuale me partnerin dhe kolegët. Prandaj përiquni të kontrolloni emocionet tuaja për të mos lënduar personat që ju rrethojnë. Në punë çdo gjë po shkon ashtu siç duhet dhe nuk keni pse të shqetësoheni. Në planin e financave këshillohet për momentin të jeni të kujdesshëm e mos të bëni investime deri sa të vijë koha e përshtatshme. Ndërsa përsa i përket shëndetit do të ndiheni të lodhur dhe këni nevojë të shplodheni.

BINJAKËT (21 Maj – 20 Qershor)

Të lindurit e shenjës së Binjakëve Gjatë kësaj jave do të ndihen emocionalë dhe pak nostalgjikë e do të kujtojnë kohërat e vjetra. Për beqarët parashikohet një javë me mundësi dhe takime të reja. Në punë gjërat do tju ecin shumë mirë dhe do keni vlerësim për arritjet tuaja. Situata financiare parashikohet e qëndrueshme, por nuk do të thotë se ju mund të shpenzoni pa fund. Edhe në punë gjërat po shkojnë mirë dhe shumë shpejt gjërat do të marrin një kthesë shuëm poztive. Përsa i përket shëndetit, bëni kujdes dhe mos konsumoni produkte shumë të rënda dhe proteinike.

GAFORRJA (21 Qershor – 22 Korrik)

Të lindurit e shenjës së Gaforres që janë në lidhje do të ndihen shumë mirë gjatë kësaj jave dhe të afërt me partnerin e tyre. E njëjta situatë pozitive dhe me shumë harmoni parashikohet edhe për beqarët. Në planin e financave situata do të jetë e mirë, por kërkohet që të mos jeni shumë dorëlëshuar dhe të dini të kurseni. Ndërsa përsa i përket shëndetit, ai do të jetë në gjendje perfekte.

LUANI (23 Korrik – 22 Gusht)

Të lindurit e shenjës së Luanit Gjatë kësaj jave do të kalojnë momente të bukura me partnerin e tyre pasi do të ndihen plot sharm. E njëjta situatë vlen edhe për beqarët pasi do të ndihen shumë joshës dhe plot interes për lidhje të reja. Përsa i përket punës, do të ndiheni me fat, pasi gjërat do të shkojnë siç i kishit planifikuar. Edhe në planin shëndetësor, do të ndiheni shumë mirë. Shijojeni në maksimum këtë javë pasi yjet ju kanë buzëqeshur.

VIRGJËRESHA (23 Gusht – 22 Shtator)

të lindurit e shenjës së Virgjëreshës gjatë kësaj jave do të përjetojnë surpriza të këndshme nga partneri i tyre. Ndërkohë edhe beqarët do të kenë mundësi për aventura dhe njohje të reja. Ndersa ne lidhje me punen dhe financat pasi ju do të shpenzoni me tepër seç duhet dhe rekomandohet të tregoni kujdes e të menaxhoni më së miri buxhetet që keni në dispozicion. Në lidhje me shëndetin, do të ndiheni shumë energjike dhe në formë të përkryer.

PESHORJA (23 Shtator – 22 Tetor)

Të lindurit e shenjës së Peshores Gjatë kësaj jave do të ndihen pak të mbyllyr në vetvete çka mund të krijojë probleme me parrnerin apo me miqtë dhe familjarët. Ndërsa për beqarët java është më premtuese dhe do të shfaqen mundësi për takime dhe njohje të reja. Në planin e punës dhe atë financiar duhet të bëni kujdes dhe mos të ndërrmerni hapa të nxituar. Ndërsa në lidhje me shëndetin kini kujdes nga stresi dhe lodhja.

AKREPI (23 Tetor – 21 Nëntor)

Të lindurve te shenjës së Akrepit ju këshillohet që gjatë kësaj jave të jenë më të afërt me partnerin e tyre dhe të kalojnë kohë së bashku për mos të lejuar krijimin e ftohtësisë mes jush. Për beqarët situata është shumë e favorshme për lidhje të reja romantike. Puna do të shkojë shumë mirë me optimizmin që ju karakterizon në këtë javë. Edhe në lidhje me shëndetin situata është pozitive çka ju ndihmon të arrini të ruani ekuilibrin në jetën tuaj.

SHIGJETARI (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Të lindurit e shenjës së Shigjetarit Gjatë kësaj jave do të përjetojnë harmoni dhe dashuri në lidhjen e tyre. Ndërsa beqarët do të ndihen mirë me veten e tyre dhe nuk do të kenë shumë dëshirën për të kërkuar personin e duhur por do tia lënë rastësisë të sjellë për ta mundësi të reja. Në pune çdo gjë do ju eceë sipas planeve dhe madje edhe në aspektin financiar do të jeni shumë me fat. Prandaj shfrytëzojeni rastin dhe menaxhojini mirë të ardhurat tuaja. Shëndeti do të jëtë i mirë, por mos e teproni me ushqimin.

BRICJAPI (22 Dhjetor – 19 Janar)

Bricjapët Këtë javë do të kenë marrëdhënie shumë të mira me partnerin e tyre dhe do të kalojnë momente romantike. Ndërsa beqaret do të kenë shumë kërkesa, por kujdes mos krijoni lidhje me personat e gabuar që mund tju lëndojnë. Në punë duhet te veproni gjithmonë me zgjuarsi dhe diplomaci për tia dalë mbanë. Buxheti do jete i paqëndrueshëm prandaj bëni shumë kujdes me menaxhimin e tij. Shëndeti do jete i mirë, por duhet bërë kujdes me alkolin.

UJORI (20 Janar – 18 Shkurt)

Për Ujorin Kjo nuk do të jetë java më e mirë në aspektin e marrëdhënieve me partnerin e tyre. Por nëse tregoheni i duruar dhe i matur situata do të përmirësohet. Për beqarët këshillohet që gatë kësaj mos të rrezikojnë të krijojnë lidhje të reja pasi yjet nuk janë në favorin e tyre në këtë plan. Ndërsa në punë do tju prijë fati dhe do të keni sukses. Në aspektin financiar, ju këshillohet të ruani balancën e mos ta teproni. Lidhur me shëndetin, situata do të jetë e mirë dhe nuk do të ndjeni shqetësime.

PESHQIT (19 Shkurt – 20 Mars)

Të lindurit e shenjës së Peshqve do të përjetojnë një javë disi konfliktuale me partnerin e tyre. Parandaj kërkohet të uleni e të bashkëbisedoni e mos ti lini gjërat të përkeqësohen. Ndërsa për beqarët situata do të jetë e mirë dhe mund të ketë surpriza apo lidhje të reja. Në punë gjithçka do marrë një drejtim tjetër dhe shumë më poztiv krahasuar me javën e kaluar. Në planin financiar duhet të tregoni kujdes me shpenzimet e mos ta kaloni buxhetin tuaj. Ndërsa lidhur me shëndetin, do të keni imunitet jo të fortë, prandaj duhet të ushqeheni sa më shëndetshëm.