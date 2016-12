Markat dhe ngjyrat më të mira të buzëkuqeve për mbrëmjet dhe rastet e veçanta - Revista Lady Albania

27 Dhjetor 2016

Ke përpara një mbrëmje apo rast të veçantë ku dëshiron të shkëlqesh me look-un dhe makiazhin tënd?

Në këtë artikull po sjellim disa nga buzëkuqet më të mira dhe më trendy për rastet festive, të cilat nuk duhet të mungojnë në arsenalin tënd të kozmetikës.

Megjithëse pak të shtrnjta, një buzëkuq cilësor zgjat shumë gjatë dhe plotëson look-un tënd duke të bërë të dukesh rrezatuese.

Shfleto galerinë për të parë buzëkuqe shumë të bukura dhe me ngjyrat më në modë, me të cilat do të dashurohesh…