Vajza e Donald Trump në ankand për përfitim të xhaxhait të saj - Revista Lady Albania

15 Dhjetor 2016

Së fundmi një ankand i pabesueshëm ka bërë bujë në mediat ndërkombëtare. Bëhet fjalë për një ankand të Ivanka Trump, vajzës së presidentit të zgjedhur të SHBA, Donald Trump.

Ankandi konsiston në një takim 30 minutësh për të pirë një kafe me bukuroshen Trump për vlera të cilat fillojnë në ankand duke filluar nga 50 mijë $.

Këto shumë do të shkojnë për spitalin e për spitalin e fëmijëve St.Jude dhe do të menaxhohen nga Eric Trump, vëllai i njohur i Donald Trump.

Gjatë kohës së takimit me Ivankan, personido monitorohet nga shërbimi sekret dhe do ketë mundësinë të bëjë fotografi me të.

Ankandi do të mbyllet në datën 20 Dhjetor dhe deri tani oferta ka arrritur vvlerën e 25 mijë dollarëve.

Burimi: People