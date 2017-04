Kur fati të troket në derë: Fitojnë për herë të tretë llotarinë me 6.1 milionë dollarë - Revista Lady Albania

06 Prill 2017

Çifti kanadez Barbara dhe Douglas Fink me sa duke janë njerëz me shumë fat.

Historia e tyre është bërë lajm thuajse në të gjitha gazeta e huaja, pasi ata kanë fituar 3 herë llotarinë. Herën e tyre të fundit ata fituan 6.1 milionë dollarë amerikanë. Por, në vitin 2010 ata kishin fituar 100 mijë dollarë kanadezë dhe 128 mijë të tjerë në vitin 1989.

Me këtë shumë të fituar, çifti ka thënë per mëdiat e huaja se po planifikojnë që të blejnë një shtëpi të re si dhe t’i shpenzojnë pjesën tjetër me fëmijët dhe nipat e mbesat e tyre, po ashtu edhe me miqtë, ashtu siç kanë bërë edhe herëve të shkuara.